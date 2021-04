40-jarige Nicolas Penneteau staat mogelijk voor zijn laatste match: "Titularis omdat hij het verdient"

Sporting Charleroi ontvangt dit weekend Eupen. Mét Nicolas Penneteau onder de lat. De wedstrijd zal zaterdagavond al plaatsvinden, aangezien geen van beide ploegen nog in aanmerking komt voor een plekje in de play-offs. Al kan het wel een memorabele avond worden.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de toekomstplannen van Penneteau zijn. Doet de 40-jarige keeper er dan toch nog een jaartje bij? Of krijgt hij een plek in de staff van Charleroi? De enige zekerheid: na zaterdag is het seizoen voor hem en zijn ploegmaats voorbij.

Karim Belhocine had na de nederlaag in Gent de media al laten weten dat Penneteau zou spelen tegen Eupen. De voorbije weken had Rémy Descamps de voorkeur gekregen. "Nico Penneteau zal titularis zijn. Waarom? Omdat hij dat verdient", stelt Belhocine in La Dernière Heure.

Professioneel

De ingesteldheid van de routinier kan Belhocine wel bekoren. "Hij is de hele tijd zeer professioneel gebleven, hij is zichzelf gebleven. Het is belangrijk voor ons allemaal om hem weer op het veld te zien." Of het nu om het afscheid van Penneteau gaat of niet, de thuismatch tegen Eupen is het eindpunt van een teleurstellend seizoen. "Ik begrijp de ontgoocheling bij de supporters, die is logisch", aldus Belhocine.