Musona herdenkt onafhankelijkheid van zijn land

Knowledge Musona, momenteel speler van KAS Eupen, herdenkt de onafhankelijkheid van Zimbabwe.

Op 18 april 1980 werd Zimbabwe officieel onafhankelijk verklaard. Tot die dag werd het land beheerd door de Britten. Vandaag is Zimbabwe dus officieel 41 jaar onafhankelijk. Dat is ook Knowledge Musona niet ontgaan. De speler van Eupen is een geboren en getogen Zimbabwaan.

Musona wordt sinds de winter van vorig seizoen uitgeleend aan Eupen door Anderlecht. De Zimbabwaan gaf eerder al aan dat hij liever nooit meer terugkeert naar Anderlecht. Momenteel zal hij dat toch deze zomer moeten doen. Eupen speelt dit seizoen geen wedstrijden meer en is zeker van de twaalfde plek in de Jupiler Pro League na de overwinning van gisteren op het veld van Charleroi.