Bezorgt Lukaku Inter zijn 12de overwinning op rij tegen Mertens en co?

Zondagavond staat de Italiaanse topper Napoli tegen Inter op het programma. Inter heeft 11 punten voorsprong op nummer 2 in de stand, AC Milan. Met nog 8 wedstrijden te spelen, kan er nog het één en ander gebeuren, maar Inter staat heel dicht bij zijn 1ste titel sinds 2010. Neemt Napoli de 3 punten?

Inter-trainer Antonio Conté won zijn laatste drie competitiewedstrijden tegen het als vijfde geplaatste Napoli, dat op twee punten staat van een Champions League plaats. In de heenwedstrijd in San Siro, op 16 december, werd het 1-0 voor de Milanezen, na een doelpunt van, jawel, Romelu Lukaku.

Inter rekent op Belgische topschutter

Romelu Lukaku speelt ook dit seizoen weer de pannen van het dak bij Inter. Vorig seizoen eindigde hij de competitie met 23 goals en 2 assists. Dit seizoen zit hij alweer aan 21 doelpunten en maar liefst 9(!) assists. De Belgische doelpuntenmachine is onhoudbaar en zal ook tegen Napoli de letten willen laten trillen.

Napoli heeft de stats tegen

Napoli en Inter speelden in de geschiedenis al 160 keer tegen elkaar. Daarvan won Inter 70 keer, Napoli slechts 49 keer. Al spelen ze thuis duidelijk wel beter tegen Inter! In die 160 wedstrijden, vielen 222 doelpunten. We hopen dat we zondagavond ook enkele goals zien!

Mertens terug in vorm

Dries Mertens moest al 13 wedstrijden missen voor Napoli dit seizoen wegens blessures. Sinds eind februari is hij volledig terug en kon hij al 4 keer scoren. Dit seizoen staat de teller van Dries op 8 goals en 7 assists in 21 wedstrijden. Napoli zal zondag zeker op de Belg rekenen voor goals, maar ook kapitein Insigne moet voor doelgevaar zorgen.

Beide teams zullen alleszins heel hard werken voor de 3 punten. Inter wil de trofee zo snel mogelijk in de lucht tillen, Napoli wil koste wat het kost Champions League spelen volgend seizoen. Deze Italiaanse topper met een Belgisch kantje belooft een echte kraker te worden en is live te bekijken op betFIRST TV!

Wat zijn de beste bets?

Inter is dit seizoen gewoon de beste ploeg in Italië. Ook zondag zijn ze favoriet om te winnen met 41% winstkans. De odds hiervoor staan op 2.35 bij winst Inter.

Er zit veel scorend talent bij beide ploegen. Napoli en Inter zijn na Atalanta de meest scorende teams in de Serie A. Met respectievelijk 65 en 69 doelpunten gescoord. Scoren beide teams zondag, dan gaat je inzet maal 1.76!

Onze Big Belgian, Romelu Lukaku, is niet alleen op titeljacht, maar wil ook graag topscorer worden. Momenteel moet hij 1 man voor laten, ene Cristiano Ronaldo. De Portugees scoorde al 25 keer dit seizoen. Lukaku moet dus nog wat goaltjes inhalen. 2.40 keer je inzet als hij scoort!