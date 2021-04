Bizarre beelden bij FC Barcelona: alle Barça-spelers willen op de foto met Messi

Na de winst van de Copa del Rey zagen we alleen maar blije gezichten bij FC Barcelona. Na de wedstrijd tegen Athletic Bilbao gingen de spelers, zoals altijd, op de foto met de trofee. Het speciale was: de spelers gingen op de foto met de trofee én Messi.

Op de beelden is te zien dat de ploegmaats van de Argentijn met hem op de foto willen. Taferelen die niet vaak voorkomen in de voetbalwereld. Of schuilt er toch iets meer achter dit bizarre verhaal? Bijvoorbeeld (mogelijk) de laatste trofee van Messi met FC Barcelona, en dus een mogelijk vertrek van de vlo?

I don’t think I have ever seen anything like this between teammates towards one as Barcelona’s with Messi pic.twitter.com/3GQUaAOxl2