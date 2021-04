Het seizoenoverzicht van KV Oostende: een emotionele rollercoaster

Het seizoen aanvatten zonder verwachtingen, en uiteindelijk net niet play-off 1 halen. Kunnen de kustboys tevreden zijn over hun seizoen of moeten ze toch eerder teleurgesteld zijn dat ze niet meedoen aan play-off 1? En kunnen ze zich mentaal nog opmaken voor play-off 2?

Net naast Play-off 1 grijpen is altijd pijnlijk, ook al had je in het begin van het seizoen geen verwachtingen. Nu moet KV Oostende zich gaan opmaken voor Play-off 2, en dat belooft nog spannend te worden, want alles staat nog dicht op elkaar. Underachievers Standard en Gent hebben ongetwijfeld nog een Europese droom en Achter de Kazerne zullen ze ook hun stoute schoenen aantrekken in play-off 2.

Het zag er lange tijd naar uit dat de kustboys play-off 1 gingen spelen. Tot een onverwacht verlies op de derde laatste speeldag tegen, de op dat moment hekkensluiter, Waasland-Beveren. De twee speeldagen erna konden de West-Vlamingen de situatie niet meer rechttrekken. Blessin, de trainer van KV Oostende, benadrukte eind februari na de zoveelste overwinning in een interview met Sporza nog dat ‘het doel play-off 2 was’

Doel bereikt

Als we de uitspraak van de Oostendetrainer van op dat moment mogen geloven, hebben de Oostendenaren hun doel dus bereikt. Het is en blijft natuurlijk wel menselijk om ontgoocheld te zijn na het net niet halen van play-off 2. Play-off 2 zal uitwijzen hoe de manschappen van Blessin reageren op de emotionele rollercoaster dat het reguliere seizoen voor hen is geweest.

Sakala/Gueye

Er zijn een aantal factoren waardoor De kustboys succes kenden dit seizoen. Ze slikten weinig tegendoelpunten en hadden, over het hele seizoen bekeken, een sterk aanvalsduo waar ze op konden rekenen. Het spitsenduo Sakala/Gueye scoorde in het totaal 24 doelpunten, dat is de helft van al de doelpunten die Oostende maakte.

Theate

Nog een lichtpuntje bij KV Oostende is Arthur Theate, de jongeling ontbolsterde dit jaar volledig. Hij kwam voor het eerst in zijn carrière in een eerste ploeg terecht en speelde direct zo goed als alles. Theate is niet meer weg te denken uit de Oostendse verdediging. Daarbovenop pikt hij regelmatig een goaltje mee, hij scoorde drie keer dit seizoen voor de kustboys.

Play-off 2

Al bij al kan je wel stellen dat Oostende een goed seizoen heeft gedraaid, voor aanvang van het seizoen hadden ze zeker getekend voor play-off 2. Nu afwachten wat ze nog kunnen betekenen in het verdere verloop van de play-offs.