Heeft PSG de Champions League al binnen?

De Europese voetbalbond overweegt alvast om halvefinalisten Chelsea, Manchester City en Real Madrid nu al uit te sluiten van het kampioenenbal

De UEFA wil Chelsea, Manchester City en Real Madrid, die in de halve finales staan, uit de Champions League schoppen. Nu vrijdag komt de UEFA samen om hierover een beslissing en een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Een aantal prominente figuren binnen het Europese voetbal zijn al duidelijk geweest wat hun persoonlijk standpunt is.

"De clubs moeten gaan, en ik verwacht dat het vrijdag zal gebeuren", zegt Jesper Möller, UEFA-bestuurslid en voorzitter van de Deense voetbalbond. "Dan zien we wel hoe we dit seizoen nog zullen afwerken. Vrijdag is er een uitzonderlijke vergadering met de bestuursleden."

Indien de UEFA doet wat de voorzitter van de Deense voetbalbond wil dan is PSG de winnaar van de Champions League.

Ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin benadrukte al dat hij zo snel mogelijk sancties wil opleggen aan de 12 stichtende leden van de Super League.