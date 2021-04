Selim Amallah: "Wisten dat we resultaat moesten neerzetten om in play-off 2 te geraken, voeten op de grond voor finale"

Dankzij de 3-0-overwinning van zondagavond tegen Beerschot kan Standard met vertrouwen toeleven naar de finale van de Beker van België en mag het zich ook opmaken voor play-off 2.

Selim Amallah was nog maar eens beslissend bij Standard. "We hebben de match zeer serieus opgenomen", vertelde de Belgische Marokkaan achteraf voor de camera's van Eleven Sports. "Aanvankelijk stuitten we op een goed georganiseerd blok. Het moet gezegd dat het doelpunt vlak voor de pauze ons goed heeft gedaan en Beerschot pijn heeft gedaan. Dat heeft ons mogelijkheden gegeven."

Finaal deed Standard wat het moest doen en dat is uiteindelijk het enige wat telt. "We wisten dat we een resultaat moesten neerzetten om in play-off 2 te geraken en dat hebben we gedaan. Heel de ploeg is tevreden. De match tegen Beerschot gaf ons ook de kans om ons goed voor te bereiden op de bekerfinale, die we willen winnen."

We weten dat je niet elke dag een finale speelt

De Rouches pakten in hun laatste drie competitieduels 9 op 9. Dreigen ze nu niet te gaan zweven, met het oof op de clash tegen Genk in de beker? "Neen, we houden de voeten op de grond. We weten dat je niet elke dag een finale speelt. We moeten ons dus voluit geven en dan zien we wel hoe het verloopt.