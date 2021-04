Nieuwe trainer voor Stade de Reims en haar drie Belgische spelers aan het einde van dit seizoen

Stade de Reims, de nummer 11 in de Ligue 1, heeft een nieuwe trainer binnengehaald. Het gaat om de Spanjaard Oscar Garcia. Hij was onder meer al aan de slag bij de U19 van Barcelona en Brighton en zijn laatste club was Celta Vigo

Een nieuwe trainer voor onze landgenoten Foket, De Smet en Faes. De voorzitter van Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, heeft bevestigd dat Oscar Garcia de nieuwe trainer zal worden. Bij RMC staat te lezen dat de trainer een contract voor twee seizoenen plus een optie op een extra seizoen heeft getekend. De ex-trainer van onder meer de U19 van Barcelona, Brighton, Watford en Celta Vigo zal David Guion opvolgen. Guion blijft nog tot het einde van dit seizoen aan de slag als trainer van de Franse club.