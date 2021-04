Real-voorzitter blijft in Europese Super League geloven: "Het idee is nog niet dood"

Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, blijft volhouden dat de Europese Super League niet dood is. Ondanks dat bijna alle ploegen zich terugtrokken uit de competitie, en Juventus-voorzitter, Andrea Agnelli, toegaf dat de competitie op deze manier niet kan doorgaan, blijft Perez geloven.

Nog maar weinig mensen geloven dat er iets zoals de Europese Super League komt, dat is buiten Florentino Perez gerekend. De Real-voorzitter, en overigens een van de bedenkers van de Super League, blijft in het idee geloven. Dat vertelde hij in het Spaanse radioprogramma El Larguero.

“Als de mensen denken dat de Super League dood is, hebben ze het mis. We blijven eraan werken en zullen een oplossing vinden die voor iedereen het beste is. Het project staat op stand-by. De Super League bestaat nog steeds", aldus Florentino Perez.