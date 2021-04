Doelman KV Mechelen krijgt nieuw contract

KV Mechelen gaf Arno Valkenaers vandaag een nieuw contract.

KV Mechelen laat weten dat Arno Valkenaers heeft bijgetekend tot 2023. Het vorige contract van de 20-jarige doelman liep af in 2022. "De doelman ontwikkelt zich goed op training en krijgt nu de kans om nog een extra jaar progressie maken bij Geel & Rood", luidt het op de website van KV Mechelen.

In 2015 kwam Valkenaers over van de jeugd van Oud-Heverlee Leuven. Sinds deze zomer werd Valkenaers uitgeleend aan Thes Sport. In februari werd hij teruggehaald omdat Thes toch geen wedstrijden mocht spelen door de pandemie.