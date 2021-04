Nog een stadion dat toeschouwers toelaat tijdens EK: minimum capaciteit van 14500 is realistisch

Deze zomer wordt het EK voetbal afgewerkt in heel Europa. De speelsteden zijn al (ongeveer) gekend, het is alleen nog afwachten in welke stadions er publiek mag komen kijken, en in welke niet. In München, de Alianz Arena, zijn er alvast supporters welkom.

Door de huidige coronapandemie is het momenteel onduidelijk in welke stadions er tijdens het Europees kampioenschap van deze zomer publiek mag komen kijken. De stad München heeft alvast toestemming gekregen van de Duitse autoriteiten om publiek te ontvangen, dat maakte de Duitse voetbalbond DFB vandaag bekend. Duitsland zit momenteel in een derde coronagolf, maar er wordt in juni al veel beterschap verwacht. Daarom kreeg de stad München toestemming om supporters te ontvangen tijdens het EK. Een minimum capaciteit van 14500 mensen zou realistisch zijn. Goed nieuws dus voor de supporters, die tijdens het EK welkom zullen zijn in de Allianz Arena.