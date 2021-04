Genk trekt met bus naar de Heizel waar gezichten van fans op staan en zo ook dat van Thibaut Courtois

Zondag neemt Genk het in de bekerfinale op tegen Standard. De bus die de Genkenaars naar de Heizel voert is een uniek exemplaar. Meer dan 3000 foto's van fans zijn op die bus terug te vinden. Zo voelt Genk toch een beetje de steun van de supporters voor de bekerfinale.

Zoals bekend moet de bekerfinale plaatsvinden in een leeg Koning Boudewijnstadion. KRC Genk kondigde twee weken geleden daarom een aparte actie aan: fans konden hun foto insturen en dan werd daar een plaatsje voor voorzien aan de buitenkant van de KRC-autocar.

Duizenden Genk-supporters gingen in op deze oproep, wat uiteindelijk gezorgd heeft voor een spelersbus met een unieke aanblik. Beelden van de foto's circuleren reeds online. Op één van de foto's is te zien hoe een mannelijke supporter poseert met naast hem Thibaut Courtois.

Vorige bekerwinst in 2013

Afwachten maar of die foto geluk brengt met het oog op een nieuwe prijs. De doelman van de Rode Duivels werd met Genk in 2011 landskampioen. De laatste prijs die Genk wist te veroveren was de titel in 2019, de vorige bekerwinst dateert van 2013.