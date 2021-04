UEFA-voorzitter Čeferin wil Super League-clubs nog straffen en viseert vooral Real, Barça en Juve

Bij de UEFA zijn ze niet genegen om het Super League-intermezzo snel te vergeten. Voorzitter Čeferin heeft duidelijk laten verstaan dat het nog altijd mogelijk is dat stichtende leden van de Super League een straf krijgen. Dan moeten ze wel eerst kleur bekennen.

De Super League is van de baan, maar het vertrouwen tussen de betrokken clubs en de UEFA is nog niet hersteld. "Die clubs moeten beslissen of ze een Super League-club zijn of een Europese club", dringt Čeferin in een gesprek met AP aan op een definitieve keuze van de verschillende besturen.

"Als ze zeggen dat ze een Super League-club zijn, dan zullen ze niet deelnemen aan de Champions League. Als ze voor de Champions League kiezen, kunnen ze in hun eigen competitie aantreden", stelt Čeferin. Het gaat dan over volgende edities van de Champions League. Ploegen weren uit het huidige kampioenenbal zal niet gebeuren.

Iedereen moet de gevolgen dragen van zijn beslissingen

Dat wil niet zeggen dat sancties uitgesloten zijn. "We wachten momenteel op de nodige juridische expertise. Iedereen moet de gevolgen dragen van zijn beslissingen. Dat weten zij ook wel. Er bestaat wel een verschil tussen de clubs die toegegeven hebben dat ze fout waren en het project verlaten hebben. De anderen weten dat hun project dood is, maar ze willen dat waarschijnlijk nog niet geloven."

Wie het lijstje met de clubs afgaat, weet dat de UEFA-voorzitter dus voornamelijk Real Madrid, Barcelona en Juventus in het vizier heeft met het oog op een mogelijke sanctie. "We hebben afgesproken om overleg te plegen met voetbalfederaties, de nationale bonden en profliga’s die betrokken zijn. Dat vindt volgende week plaats. Het zal goed zijn te bekijken wat de profliga’s en bonden kunnen doen en wat de UEFA kan doen."