Velden van Zulte Waregem krijgen make-over

Zulte Waregem investeert in hun velden met het oog op volgend seizoen.

Na de 2-7 nederlaag van afgelopen weekend tegen Gent zit het seizoen van Zulte Waregem er al op. De ploeg van Dury speelt geen play-offs en kan zich nu op de randzaken focussen. De club liet weten dat het begonnen was met de velden onder handen te nemen.

Enkele oefenvelden ondergaan hun jaarlijkse update. 🚜



Ook het hoofdterrein krijgt binnenkort een volledige make-over met het oog op volgend seizoen. pic.twitter.com/ZIkqVzX5R5 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) April 23, 2021

Bij Zulte Waregem werd er begonnen aan de oefenvelden, maar ook aan het hoofdterrein zal er serieus gewerkt worden. Dat is ook wel nodig, zo blijkt, want op de 32ste speeldag haalden ze met 31/60 de tweede laagste score in het Toro Groundsmen klassement. Dat zijn de scores voor het beste veld.