Axel Witsel denkt al na over een terugkeer bij Standard Luik

Axel Witsel volop aan het revalideren na een zware knieblessure. Hij hoopt snel terug fit te geraken maar denkt ook al verder na over wat hij gaat doen na zijn carrière.

Witsel werkt hard aan een terugkeer op het veld na zijn zware knieblessure. De kans dat hij het EK gaat halen is bijzonder klein. Dortmund zal hem ook liever terugzien op het trainingsveld bij hen zodoende hij volledig klaar is voor het volgende seizoen. Witsel zelf wil graag nog ettelijke jaren doorgaan als profvoetballer. Toch denkt hij ook al na over wat hij nog na zijn carrière gaat doen. Net zoals verscheidene Rode Duivels volgt hij momenteel de verkorte trainerscursus van de KBVB. Over een terugkeer als speler bij Standard sprak hij niet bij La Dernière Heure maar wel eventueel als trainer.



De kans dat hij ooit nog het truitje van de Rouches zal aantrekken is redelijk klein, maar na zijn carrière als speler ziet hij een comeback op Sclessin best zitten. "Iedereen weet dat Standard de club van mijn hart is. Momenteel volg ik ook een trainerscursus samen met enkele Rode Duivels zoals Lukaku, De Bruyne en zelfs Mertens. Ik weet nog niet in welke rol, maar het zou mooi zijn als ik mijn tweede carrière ook kan starten waar het voor mij allemaal begon", aldus Witsel.