Clubs uit de Serie A willen deelnemers Super League bestraffen

De Super League werd na een drietal dagen alweer afgevoerd maar de deelname hieraan kan voor de clubs nog zuur opbreken. In de Serie A worden de eerste stappen al genomen.

De UEFA wil de twaalf betrokken clubs nog altijd een sanctie opleggen, terwijl ook in eigen land een aantal van de deelnemers straffen moeten vrezen.

Vooral in Engeland gingen stemmen op om actie te ondernemen tegen de zes grote clubs die mee aan de wieg van de Super League stonden, maar het is in Italië dat er als eerste actie genomen wordt. La Repubblica meldt dat elf clubs uit de Serie A een noodvergadering willen beleggen om sancties op te leggen aan Juventus, Internazionale en AC Milan, de drie Italiaanse clubs die mee in het project stapten.



Behalve het betrokken trio zouden enkel Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina en Hellas Verona de brief niet ondertekend hebben. Het is nu aan Paolo Del Pino, de voorzitter van de Lega Pro, om een vergadering te organiseren of het verzoek naast zich neer te leggen. Het zullen echter ongetwijfeld nog spannende dagen worden voor Juventus en de Milanese clubs...