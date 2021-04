Thibaut Courtois voorkomt nederlaag met Real Madrid met eindelijk terug Eden Hazard op het veld

Real Madrid verliest kostbare punten in de titelstrijd.

De opdracht voor Real Madrid was simpel. Winnen tegen Real Betis om dichter te komen bij stadsgenoot Atlético en uit te lopen op Barcelona. Real Betis maakt een heel goed seizoen door en staat op de 6de plaats. Een plek die recht geeft op Europees voetbal.

1ste helft

Het regende pijpenstelen in Madrid en dit kwam het spel niet ten goede. De meeste kansen waren voor Real maar gescoord werd er niet. In tegenstelling tot het weer eindigde de eerste helft in een droge 0-0.

2de helft

Real Betis rook dat er iets te rapen viel in Madrid en ging in de aanval. Het kreeg een aantal goede kansen en Courtois moest goed tussenkomen op een counter van Real Betis.

Met nog een kwartier te gaan en de 0-0 nog altijd op het bord gooide Zidane dan toch maar Eden Hazard in de strijd.

De invalbeurt van Eden Hazard bracht geen zoden aan de dijk. Real Madrid verliest kostbare punten thuis tegen Real Betis.