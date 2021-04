Nog maar drie jaar geleden kreeg hij te horen dat hij niet goed genoeg was, nu is hij onbetwiste titularis bij Genk: "Ik denk dat het hen spijt"

Zonder enige twijfel is er vanavond weer een belangrijke rol weggelegd voor Kristian Thorstvedt in de bekerfinale. De Noorse Genkie

Nochtans kreeg hij drie jaar geleden bij Stabaek te horen dat hij niet goed genoeg was voor het profvoetbal. "Ze vonden mij te traag, maar ik denk dat hen dat intussen spijt", zegt hij in De Zondag. "Het was een slag in mijn gezicht, heel hard om te incasseren, alsof mijn droom uiteenspatte."

"Maar gelukkig kreeg ik bij mijn moederclub Viking wel een kans en is het daarna heel snel gegaan. Een jaar later maakte ik tegen Stabaek een geweldige goal en zei ik achteraf in de media: Dat was recht in hun gezicht. Het deed deugd om te bewijzen dat ze fout waren geweest."

Thorstvedt is het schoolvoorbeeld van wat je kan bereiken met hard werk. "Ik ben nooit het grootste talent geweest en bij de U16 zat ik zelfs op de bank, maar ik wist: als ik hard blijf werken en extra train in plaats van met vrienden uit te gaan, dan maak ik een goeie kans om te slagen. Aan mijn muur hing de motivatiequote ‘hard work beats talent, when talent fails to work hard’. Ik was een late groeier, maar uiteindelijk denk ik dat dat een voordeel is geweest: ik moest nog harder mijn best doen om tegen de grotere jongens te kunnen spelen.”