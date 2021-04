Manchester United lijdt duur puntenverlies bij Leeds, maar blijft wel ongeslagen op verplaatsing in de Premier League

De ploeg uit Manchester had veel moeite om de muur, die Marcelo Bielsa had neergezet met Leeds, te breken. De wedstrijd eindigde zoals hij begon: 0-0. Met nog 5 speeldagen te gaan staat Manchester City 10 punten voor op Manchester United. Ole Solskjaer, de coach van Manchester United zag genoeg kansen voor zijn team, maar beseft ook dat ze City nog moeilijk kunnen inhalen.

Manchester United blijft wel ongeslagen in uitwedstrijden in de Premier League, maar daar schiet het vandaag weinig mee op.

Solskjær: "We have to win every single game to put pressure on City. This is two points dropped that makes them very safe. But we push on. We have two semis coming up and Liverpool in the middle." #mulive [bbc]