Union slaagt er niet in om seizoen af te sluiten met zege

De kampioen uit 1B, Union Saint-Gilloise, heeft het seizoen niet kunnen afsluiten met een zege. De Brusselse ploeg speelde in eigen huis gelijk tegen SK Deinze.

Union domineerde dit seizoen in 1B. Het speelde met de vingers in de neus kampioen en gaat volg goede moed richting 1A. De Brusselaars wouden het seizoen afsluiten met een zege en dat leek ook te gaan lukken. Aan de rust stond Union 2-0 voor.

In de tweede helft wist Deinze verrassend terug te komen. Het scoorde 2 keer op korte tijd. In de 54ste minuut maakte Staelens de aansluitingstreffer en in de 68ste minuut kon De Belder de gelijkmaker binnenwerken.

Het seizoen is nu voor beide ploeg gedaan. Union gaat zich voorbereiden om op het hoogste niveau competitief te zijn en Deinze maakt zich op voor nog een seizoen in 1B. Volgend jaar wordt Wim De Decker coach bij de ploeg uit Oost-Vlaanderen.