"Ze hebben de beste voorlinie van België" en "Ik zeg niet dat hij geen goede verdediger is, maar ..."

Zondagavond strijden KRC Genk en Standard om de Beker van België. Bij de meeste analisten is Genk de favoriet.

Ook voor Gert Verheyen is het duidelijk dat Genk de favoriet is in de bekerfinale. "Ze hebben de beste voorlinie van het land en daardoor zijn ze favoriet."

Genk favoriet

"Aan Bongonda-Onuachu-Ito kunnen ze bij Standard niet tippen. Als die hun dagje hebben ... Ze hebben wel baat aan ruimte, je kan Genk proberen vastzetten met hoge druk", is hij duidelijk in Het Nieuwsblad.

Toch heeft Genk ook wel nog wat mindere punten: "Ik zeg niet dat Lucumi geen goede verdediger is, maar een topverdediger zie ik er niet in. Echt niet, ik kan me vergissen."