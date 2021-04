Extra miljoenen of topspeler voor Standard? "Dat moet tussen beide clubs uitgeklaard worden"

Zinho Vanheusden bracht het grootste deel van het seizoen door in de lappenmand. Volgens het plan keert de verdediger volgend seizoen terug naar Inter Milano. Alhoewel?

Standard betaalde in 2019 12 miljoen euro aan Inter Milano FC voor Zinho Vanheusden. De financiële constructie was er vooral eentje voor de Italiaanse boekhouding. Met de Luikse miljoenen werd de Financial Fair Play-waakhond niet wakker gemaakt.

Volgens het oorspronkelijke plan koopt Inter Vanheusden deze zomer terug voor zestien miljoen euro. Maar gaat dat nog door? Zijn er intussen afspraken gemaakt tussen beide clubs? Is er voor Vanheusden plaats in de wedstrijdkern van de Italiaanse grootmacht?

Zinho zou met plezier bij Standard blijven, maar daar hebben we voorlopig weinig zicht op

Het zijn vraagstukken die ervoor kunnen zorgen dat Vanheusden alsnog een seizoen in de Vurige Stede zal blijven. “Zinho zou met plezier blijven”, aldus vader Johan Vanheusden in Het Laatste Nieuws. “Al is dat iets dat tussen Inter en Standard moet uitgeklaard worden. Zelf hebben we er voorlopig weinig zicht op.”