Enkele Belgische clubs vissen achter het net: "Hier kan ik het maximale uit mezelf halen"

De voormalige Belgische jeugdinternational Othman Boussaid heeft zijn contract bij FC Utrecht met twee jaar verlengd. Hij is ook goed op weg om er een basisplaats af te dwingen.

Boussaid stroomde door uit de jeugd van Lierse vooraleer Utrecht hem oppikte. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan NAC, maar nu komt hij steeds meer aan spelen toe. Daarom ook zijn beslissing, ondanks interesse uit België.

"Ik ben heel blij dat ik tot 2024 een FC Utrecht-speler ben", vertelt de 21-jarige aanvaller op de clubsite van Utrecht. "De club heeft enorm veel vertrouwen in me. Ik moest deze kans grijpen en dat heb ik gedaan. Er waren wel Belgische clubs geïnteresseerd, maar ik kan hier het maximale uit mezelf halen, hier in Nederland. Hoe we nu spelen, dat past echt bij mij. Vandaar dat ik langer bij FC Utrecht wil blijven."