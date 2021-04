Rondje op de Europese velden: Leicester City wint na doelpunt van Rode Duivel, Sociedad wint Baskisch onderonsje

De nationale competities lopen stilaan op hun einde. In België stond er vanavond geen voetbal op het programma, maar dat was elders in Europa wel het geval. Een overzicht.

Leicester City 2 - 1 Crystal Palace De wedstrijd leek lange tijd op een gelijkspel te eindigen, maar uiteindelijk trok Leicester City het laken naar zich toe. Heel leuk: Timothy Castagne tekende voor het eerste doelpunt. The Foxes verstevigen met de overwinning hun derde plaats in het klassement. Youri Tielemans en Christian Benteke stonden ook in de basis. Michy Batshuayi en Dennis Praet bleven op de bank. SD Eibar 0 - 1 Real Sociedad Real Sociedad en Adnan Januzaj blijven op schema voor een Europees ticket. De nederlaag in de Baskische derby is dan weer slecht nieuws voor SD Eibar. De degradatie is héél dichtbij. Overige resultaten: SS Lazio 3 - 0 AC Milan

Torino FC 0 - 2 SSC Napoli