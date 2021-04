Waasland-Beveren maakt werk van uitgaande transfers

Georges Mandjeck & Denzel Jubitana verlaten Waasland-Beveren nog voor de wedstrijden tegen RFC Seraing.

Waasland-Beveren neemt afscheid van Georges Mandjeck. Hij gaf bij de sportieve leiding aan dat hij de club wou verlaten vanwege familiale redenen en Waasland-Beveren heeft daarbij meegewerkt.

De middenvelder kwam eind september transfervrij bij Waasland-Beveren. Hij speelde 16 wedstrijden voor de Waaslanders. De 32 jarige middenvelder speelde voordien nog voor talloze clubs vooral in Frankrijk en Duitsland. Tevens kwam hij 47 keer uit voor Kameroen waarmee hij in 2017 de Africa Cup won.

Ook Denzel Jubitana verlaat Waasland-Beveren. De jonge middenvelder was einde contract op het einde van het seizoen. In onderling overleg werd beslist om meteen de samenwerking te stoppen, op die manier kan de speler volop op zoek naar een nieuwe uitdaging. Denzel Jubitana streek in 2018 neer op de Freethiel, de Belg verzamelde minuten in 39 wedstrijden voor geel en blauw.