Hoever clubliefde kan gaan: presentator Q Music en vurig Antwerpfan 'kost' luisteraar 10.000 euro - wat zou u doen?

In ons land zijn er vele derby's en andere gevoelige wedstrijden die ook de fans meer dan een beetje beroeren. Standard en Anderlecht, Gent en Club Brugge, Beerschot en Antwerp, ... Die laatste is opnieuw in de aandacht gekomen door een prijskamp op Q Music.

Op de radiozender kan tot maximaal 100.000 euro gewonnen worden als een muzikale code wordt gekraakt door de luisteraars en vier presentatoren. Daarbij ook onder meer Vincent Fierens, notoir Antwerpfan en zelfs stadionspeaker op De Bosuil. Hij kreeg de opdracht om het Beerschotlied te zingen, getooid in paarse kleuren. En dat ging de supporter een stap te ver, waardoor de luisteraar die de code ooit kraakt uiteindelijk zeker 10.000 euro minder zal verdienen. Het toont nogmaals aan hoe diep clubliefde kan geworteld zitten. "Antwerp is mijn familie, mijn geloof en mijn thuis", klonk het onder meer in de speech van Fierens. Clubliefde Het is natuurlijk zonde voor de luisteraar die uiteindelijk de eindprijs zal winnen, want die moet het stellen met 10.000 euro minder. Maar misschien kan The Great Old tussenkomen en een geste doen? Het brengt ons meteen naadloos bij onze vraag van de dag: wat zou u doen als u 10.000 euro zou krijgen om het clublied te zingen van de rivaal van je favoriete club, getooid in een shirtje van die club?

Zou u het clublied van de rivaal zingen voor 10.000 euro? Ja 33% Nee, maar voor 10.000 euro of meer zou ik het wel overwegen 13% Nee, voor geen geld ter wereld 53%