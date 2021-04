🎥 Ex-speler Manchester United pakt uit met schitterend doelpunt in de Amerikaanse competitie

De Portugees Nani is ondertussen al 34 jaar oud, maar in de Amerikaanse competitie heeft hij getoond dat hij het nog steeds kan. Zo pakte de ex-speler van onder meer Manchester United uit met een heerlijk hakdoelpunt in de wedstrijd tussen Sporting KC en Orlando City.

Nani heeft al een periode carrière achter de rug met onder meer periodes bij Sporting Lissabon en Manchester United, maar de Portugees is het voetballen nog niet verleerd. In de MLS pakte hij namelijk uit met een heerlijk doelpunt. Zo duwde hij de bal wel heel nonchalant met zijn hak tegen de netten. Het was een belangrijk doelpunt van Nani, want Orlando City kon zo 1-1 gelijkspelen op het veld van Sporting KC. Busio maakte het doelpunt voor de thuisploeg. HAKJE | Luis Nani kan het nog steeds! 😳🥶 pic.twitter.com/3bj0ywJJs1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 27, 2021