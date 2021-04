Ex-speler KRC Genk staat voor spraakmakende transfer in Italië

Ruslan Malinovskyi is de laatste weken op dreef in de Serie A. De middenvelder van Atalanta Bergamo was in zijn laatste zes wedstrijden goed voor vier doelpunten en zes assists en daardoor staat hij nu in de belangstelling van Inter.

Met zes doelpunten en negen assists in 31 wedstrijden in de Serie A dit seizoen doet Ruslan Malinovskyi het uitstekend bij Atalanta Bergamo. Sinds het vertrek van Alejandro Gómez is Malinovskyi één van de sterkhouders bij de Italiaanse club, maar het is nog maar de vraag of hij blijft. Volgens verschillende Italiaanse media zou de ex-middenvelder van KRC Genk namelijk op interesse kunnen rekenen van Inter. De leider in de Serie A weet al hoeveel geld ze op tafel zullen moeten leggen voor Malinovskyi, want Atalanta zou rond de 25 miljoen euro vragen voor de middenvelder.