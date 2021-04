Een wel heel opvallende afwezige op shortlist voor 'Hall of Fame' in Engeland: 13 keer kampioen en record assistgever

Gisteren werd bekend dat Thierry Henry en Alan Shearer de twee eerste spelers worden die in de 'Hall of Fame' van de Premier League worden opgenomen. Zij krijgen nog gezelschap van zes andere spelers van een shortlist van 23. Daarop ontbreekt echter één heel grote naam.

Ryan Giggs, voormalig bondscoach van Wales en voormalige sterspeler van Manchester United, staat niet op de shortlist. De Welshman kan nochtans serieuze adelbrieven voorleggen: dertien keer de Premier League gewonnen (een record), 162 assists gegeven (een record) en liefst 632 Premier League-duels gespeeld (tot Gareth Barry hem aftroefde een record).

'Niemand won meer prijzen in de Premier League dan Giggs', schrijft The Daily Mail. 'Je zou verwachten dat Giggs als een van de eerste spelers wordt geselecteerd', aldus The Daily Mirror.

Giggs kan echter veroordeeld worden voor partnergeweld. Woensdag moet hij voor de rechter verschijnen. Intussen heeft Wales duidelijk gemaakt dat hij niet als bondscoach zal fungeren op het EK.