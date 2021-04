OFFICIEEL: Ajax slaat slag en haalt groeibriljant weg bij Gent

KAA Gent verliest één van de absolute parels uit de jeugdopleiding. Stanis Idumbo Muzambo verlaat de Oost-Vlamingen voor een Nederlands avontuur.

En het is een absolute toptransfer voor Stanis Idumbo Muzambo. De 15-jarige aanvallende middenvelder - hij viert dit jaar nog zijn zestiende verjaardag - gaat voor AFC Ajax voetballen.

De Belgische jeugdinternational tekende in Amsterdam een contract voor drie seizoenen. Voor de volledigheid: het is de bedoeling dat Muzambo aanvankelijk in de jeugdelftallen van Ajax zal voetballen.