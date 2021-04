Verdediger Antwerp gelooft nog in remonte op Club Brugge: "Ze zijn iets minder sterk dan de voorbije jaren"

Antwerp, Anderlecht, Genk. Iedereen die je van die drie clubs hoort, spreekt steeds over de tweede plaats. Bij The Great Old is er echter eentje die er anders over denkt en openlijk spreekt over Club Brugge nog bijbenen.

Dylan Batubinsika is de naam en verdediger is zijn beroep. De 26-jarige rots heeft er nog vertrouwen in. "Ik geloof daar heel hard in. Stel je maar eens voor: wij winnen de eerste twee matchen, zij verliezen ze. Dan staan we op twee punten, met een rechtstreeks duel voor de boeg... Het zou zomaar kunnen", zegt hij in HLN. "Oké. Club Brugge. Zij zijn the real deal. Dat voel je als je tegen hen speelt. Maar ik vind hen net iets minder sterk dan vorige jaren. Geen Wesley meer, geen Dennis,... Al staan ze niet toevallig ruim op kop."