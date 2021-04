Super League? Money League! 'Perez haalde via (geflopte) competitie vooral bouwcontract binnen van... 6,5 miljard euro'

Real Madrid weigert momenteel toe te geven dat de Super League dood en begraven is. Het is namelijk Florentino Perez die dé drijvende kracht achter het project is. Al wint hij er vooral zelf héél véél mee.

We wisten ondertussen al langer dan zakenbank JP Morgan de financiering op zich nam. Maar… blijkbaar komt het geld vooral uit Saoedi-Arabië. Dat is ook meteen de reden waarom PSG niet bij de oprichting betrokken was. Het botert allerminst tussen laatstgenoemde staat en Qatar. The Times of London beschuldig Florentino Perez bovendien van persoonlijke beweegredenen. Het bouwbedrijf van de voorzitter van Real Madrid (ACS, nvdr.) kreeg vorig jaar een contract om in Saoedi-Arabië een Las Vegas voor moslims te bouwen. Quiddiya De cijfertjes zijn om te duizelen. Het project - het luistert naar de naam Quiddiya - heeft een waarde van 6,5 miljard euro. Tussendoor kreeg De Koninklijke 150 miljoen euro uit die pot om reclame te maken. Om maar te zeggen: Super League? Money League!