Guardiola blikt vooruit: "We gaan in beide wedstrijden afzien tegen PSG"

Vanavond staat die andere klepper van de halve finales op het programma: PSG tegen Manchester City, een aantrekkelijke affiche dus voor voetbalfans over heel de wereld. Pep Guardiola weet dat het twee moeilijke duels zullen worden voor Manchester City.

Manchester City of PSG zal op 29 mei de finale van de Champions League spelen in Turkije. Vanavond wordt er in Parijs de eerste wedstrijd gespeeld, dan kan er al veel duidelijk worden. Het is een beetje 50/50, maar bij City vrezen ze vooral de aanvallende kwaliteiten van de ploeg uit Parijs.

“We weten dat we in beide wedstrijden gaan afzien, PSG gaat sowieso kansen creëren. Iedereen die van voetbal houdt, kent de kwaliteiten van de voorhoede van de Parijzenaren. Wij kunnen alleen maar onze kansen verdedigen, meer kunnen we niet doen”, aldus Guardiola in de persconferentie voor de match tegen PSG.