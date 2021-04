Vraag om meer dialoog met de scheidsrechters over hun beslissingen: "Na de match? Nee, daar ben ik geen fan van"

U en wij hebben soms grote vragen over bepaalde beslissingen van de scheidsrechters. Ook blijven wij en u meestal op onze honger zitten als we daar een duidelijke uitleg over vragen van de protagonisten. Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec legt uit...

Layec gaf gisteren - samen met VAR-verantwoordelijke Fredy Fautrel, een twee uur durende presentatie over hoe het scheidsrechterskorps functioneert. De vraag kwam dan ook waarom journalisten na de match niet meer uitleg mogen vragen aan de refs. "Daar ben ik geen voorstander van. De refs zitten na de match nog vol adrenaline en kunnen in de hectiek mogelijk niet de juiste analyse maken", aldus Layec.

Op maandag of dinsdag communiceert het Referee Department wel via Frank De Bleeckere op de sociale media, maar ook daar is geen dialoog mogelijk. "Daar zijn we over aan het nadenken. We geven toe dat het beter kan en dat er meer interactie mogelijk moet zijn. We gaan dat verbeteren. Maar om een ref na de match zijn beslissingen te laten toelichten... Nee, daar ben ik geen fan van."