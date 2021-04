Steelt Bruno Fernandes ook tegen AS Roma de show?

Manchester United tegen AS Roma is dé clash van de halve finales in de Europa League! In het verleden speelde Roma niet al te best tegen United. Voor de Engelsen is het winnen van de Europe League prioritair om hun seizoen wat glans te geven. Wie van de 2 zal het halen?

Verliest AS Roma weer op Old Trafford?

AS Roma speelde in het verleden al zeven keer tegen Man United en slechts één keer trokken de Romeinen aan het langste eind. Aan die zege in 2007 beleefden de Italianen echter weinig plezier... In de kwartfinale van de Champions League won AS Roma destijds het heenduel met 2-1, maar de ploeg van Sir Alex Ferguson poetste de nederlaag in de return weg, en niet zo'n beetje ook! De Engelsen wonnen aan de hand van een ontketende Cristiano Ronaldo met 7-1. Ook de overige twee onderlinge ontmoeten op Old Trafford werden gewonnen door de thuisploeg. Vier op een rij?

AS Roma presteert dramatisch op Engelse bodem

AS Roma won in februari 2001 in de UEFA Cup met 0-1 van Liverpool, maar sindsdien wil het maar niet lukken op Engelse bodem. De twaalf Europese ontmoetingen met Engelse clubs die volgden, werden allemaal verliezend afgesloten: acht nederlagen en vier remises.

Bruno Fernandes alweer de uitblinker?

Als er één speler is die AS Roma donderdag in de gaten moet houden, is het Bruno Fernandes wel. De Portugees debuteerde in 2018 in de Europa League en geen speler is sindsdien bij meer doelpunten betrokken dan Fernandes. In drie seizoenen Europa League was hij goed voor zeventien doelpunten en negen assists. Steelt hij donderdag tegen AS Roma opnieuw de show?

Waar zetten de Challengers op in?

Manchester United gaat vol voor Europese glorie dit jaar! Weliswaar in de Europe League. Daarom gaan wij voor United -1 Asian Handicap, odd 1.91.

Thuis zal United zeker geen punten willen laten liggen. De 3 punten blijven op Old Trafford! Man U wint, odd 1.54.

AS Roma heeft het altijd moeilijk tegen Engelse ploegen. We achten de kans op een uitgoal voor hun zeer klein. Roma onder 0.5 goals, odd 2.15.