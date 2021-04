De Bruyne over wedstrijd tegen PSG: "In de eerste helft waren we te ongeduldig"

Gisteren speelden De Bruyne en Manchester City sterk in Parijs. Het resultaat: een 1-2 uitwinst en een serieuze optie op de finale eind mei. De Belg scoorde een goal voor zijn team en gaf na de wedstrijd zijn analyse.

Onze landgenoot nam gisterenavond een goede optie op de finale van de Champions League. Na de wedstrijd gaf KDB zijn analyse in het Britse medium BT Sport. “Het waren twee verschillende helften. PSG scoorde al na een kwartier door hun ongelofelijke kwaliteiten voorin. Na 25 minuten veranderden wij onze manier van druk zetten en werd het beter”

“De tweede helft trokken we die druk door, en was het veel beter. We speelden goed voetbal, resultaat: twee doelpunten. Guardiola had tijdens de rust gevraagd om de bal meer rond te spelen en in de ploeg te houden, in de eerste helft waren we te ongeduldig”, aldus Kevin De Bruyne in BT Sport.

De Bruyne en co mogen zich volgende week gaan opmaken voor de terugwedstrijd in City. Daar zal beslist worden wie de finale van de UEFA Champions 2020/21 speelt.