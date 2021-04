Einde van de speculaties? Refaelov zit in de wedstrijdkern voor de match tegen Genk

Antwerp heeft zijn selectie vrijgegeven voor de eerste match van de Champions' Play-offs. En daarin staat ook de naam van Lior Refaelov. Daarmee lijkt er een einde aan de speculaties te komen.

De voorbije dagen was er zware discussie op de Bosuil. Een deel van het bestuur wou Refaelov - net als Juklerod - naar de B-kern sturen, maar vooral de sportieve staff was daartegen gekant. Vercauteren wou hem nog gebruiken en kreeg daarvoor dus toestemming.

Dat wil wel nog niet zeggen dat hij in de basis zal staan, maar donderdag werd er alvast met hem in de opstelling getraind. De kans is dus groot dat hij gewoon zijn ding mag blijven doen in de play-offs.