De opvolger van José Mourinho is mogelijk een Nederlander: Tottenham heeft gesprek met Ten Hag

Ten Hag is al sinds 2017 trainer, maar zou openstaan voor aanbiedingen. Sky Sports meldt dat Tottenham een gesprek heeft met Ten Hag. De Nederlander is dus kandidaat om volgend seizoen José Mourinho op te volgen.

Misschien is het ideale moment wel aangebroken voor Erik Ten Hag om Amsterdam te verlaten, De Nederlandse coach won in eigen land al alles wat er te winnen valt. Ten Hag ligt echter wel nog onder contract bij Ajax tot 2022, maar zou dus volgens Sky Sports wel openstaan voor vertrek.

Tottenham have scheduled a ‘direct meeting’ with Erik ten Hag. He’s among the candidates to become the new Spurs manager - ten Hag is open to leave Ajax in the summer. Nothing decided yet. ⚪️ #THFC #Spurs