De jacht op plaats twee: beloftevolle Zwitser moet Heynen vrijdag doen vergeten

Top vier en de beker: nog voor het ingaan van de play-offs is een turbulent seizoen voor KRC Genk hoe dan ook al geslaagd. Toch willen de Limburgers meer, een zege tegen Antwerp zou hierbij voor een boost kunnen zorgen. Al zal dat wel zonder sterkhouder Bryan Heynen moeten gebeuren.

De aanvoerder van KRC Genk pakte in de slotmatch van de reguliere competitie, nota bene tegen Antwerp, zijn vijfde gele prent van de competitie en kijkt daardoor vanavond geschorst toe. Een stevige aderlating voor de Limburgers, die de komende weken op jacht gaan naar plaats twee en een ticket voor de voorronde van de Champions League.

Geen geheimdoenerij bij John van den Brom. De Nederlander maakte op zijn perspraatje van donderdag bekend dat Bastien Toma (21) Heynens vervanger zal zijn op de Bosuil. Meer dan waarschijnlijk zal Thorstvedt, die helemaal ontbolsterd is de laatste weken, zijn plaats als meest vooruitgeschoven middenvelder behouden. Toma, die tot dusver ook als offensieve middenvelder gebruikt werd, zal nu dus een rijtje lager opereren. De Zwitser werd opgeleid als ‘8’ en speelde voor Sion ook erg vaak in deze rol. Nieuw is dit dus niet voor hem.

Dat Bastien Toma kan voetballen, daar twijfelt bij KRC Genk niemand aan. Toma beschikt over een meer dan behoorlijke basistechniek, heeft vista en kan een man passeren. De Limburgers hadden liefst 3,7 miljoen veil om de kleine middenvelder afgelopen zomer weg te plukken bij FC Sion. Toma begon aan de competitie, maar na zijn rode kaart tegen KV Oostende verdween hij uit beeld. Helaas voor de Zwitser net in de periode waarin KRC Genk aan zijn historische zegereeks begon onder Jess Thorup en later John van den Brom. In zestien wedstrijden liet Bastien Toma tot dusver een doelpunt en een assist optekenen.

John van den Brom is er niet de coach naar om de komende weken te roteren of veel te gaan wisselen. De wedstrijd tegen Antwerp is met andere woorden een uitgelezen kans voor Toma om zijn visitekaartje af te geven in een topmatch. Zeker ook met het oog op volgend seizoen, waarin hij de volgende stappen zal moeten zetten in zijn ontwikkeling. Dat KRC Genk dan op drie fronten actief is, zal Toma ongetwijfeld helpen.