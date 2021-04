Wat met de toekomst van Jordan Lukaku? "Antwerp krijgt korting, maar als ze me willen houden moet er natuurlijk wel gepraat worden"

Hoe zal de spelerskern van Antwerp er volgend seizoen uitzien? Door de waas van onzekerheid die er hangt rond sportief directeur Luciano D'Onofrio is ook de toekomst van enkele spelers onduidelijk.

Lior Refaelov koos alvast eieren voor zijn geld en tekende voor Anderlecht. Simon Juklerod koos afgelopen winter al voor Racing Genk en ook het contract van Dieumerci Mbokani is nog niet verlengd.

Ook Jordan Lukaku blijft nog in het ongewisse. De linksachter is gehuurd van Lazio Roma, maar weet niet of hij ook volgend seizoen nog op de Bosuil voetbalt.

“Eerlijk: ik weet het niet. Ik focus nu op de play-offs, waarin we vol voor de tweede plaats gaan. Wat erna gebeurt, dat zien we wel. Ik probeer daar niet te veel mee bezig te zijn", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Koopje

De aankoopoptie voor Lukaku zou op zo'n anderhalf milljoen euro liggen. "Die optie is zéker haalbaar. Ik ben een koopje voor Antwerp, man! Voor andere clubs ben ik wel duurder. Dat was zo afgesproken met Lazio. Antwerp krijgt korting. Maar als ze me willen houden, moet er natuurlijk wel gepraat worden."