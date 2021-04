'Voormalig Brugs jeugdproduct zet volgend seizoen de stap naar de grote jongens in Italië'

Met Romelu Lukaku en de mogelijke terugkeer van Zinho Vanheusden zouden er wel eens twee Belgen volgend seizoen het mooie weer kunnen maken bij Internazionale. Er loopt echter nog Belgisch talent rond bij de Nerazzuri.

Tibo Persyn tekende in september vorig jaar een contractverlenging tot 2024 in Milaan. De flankspeler kon echter nog geen doorbraak forceren in het eerste elftal. De stap naar de hoofdmacht van de Italiaanse topclub is dan ook immens.

Volgens InterDipendenza wil Como de 19-jarige nu graag de broodnodige ervaring laten opdoen in de Serie B. Persyn vertrok in de zomer van 2018 bij Club Brugge.