Anderlecht heeft Zuid-Amerikaanse verdedigende versterking op het oog, maar komt te kort

RSC Anderlecht is al volop bezig met de kern van volgend seizoen samen te stellen. Met Antwerpspeler Lior Refaelov wordt de kern al versterkt met een pak ervaring en kwaliteit. Nu is Anderlecht nog aan het zoeken naar versterking in de verdediging...

Anderlecht zou al een verdediger op het oog hebben, een 21-jarige Paraguayaan. Alexis Duarte is de naam. Duarte staat op dit moment in de centrale verdediging in eigen land bij Cerro Porteno. Paars-Wit zou op de Zuid-Amerikaan zijn uitgekomen door het netwerk van Verbeke. Sterker nog, volgens het Zuid-Amerikaanse medium ABC Cardinal zouden de Brusselaars al een bod hebben uitgebracht op de centrale verdediger. 3 miljoen bood Anderlecht, maar dat hebben de Paraguayanen geweigerd. Cerro Porteno wil meer geld voor hun verdediger…