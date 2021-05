Makelaar vindt Haaland een koopje: "Kan Real Madrid het zich veroorloven om hem niet te kopen?"

110 miljoen euro of waarschijnlijk meer... Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Erling Haaland, vindt het een koopje voor een club die voor de komende tien jaar gerust wil zijn als ze een nieuwe vedette willen.

De supermakelaar ziet dat zijn cliënt een man is waarrond je een succesploeg kan maken. “Als Real nu een nieuwe ploeg bouwt, is dat voor de komende tien jaar. Daarom is Haaland belangrijk. Hij is jong en heeft al tonnen ervaring. Hetzelfde geldt voor Mbappé. Kijk, voor zo’n spelers heb je maar één kans om ze te kopen en voor lange tijd vast te leggen. Kijk naar Cristiano of Messi. Als zij in een geweldig team zitten, blijven ze daar ook járen", zegt hij in de Spaanse sportkrant AS.

“Of Madrid Haaland kan betalen? Ik geloof van wel”, gaat Raiola verder. “Ik denk dat iedereen het zich kan veroorloven. Maar de vraag is vooral: kan Madrid het zich veroorloven Haaland niét te kopen? En wat met Barça? Voor hen lijkt het financieel ingewikkeld, maar volgens mij is het niet onmogelijk."

Maar naast Real zijn er ook nog Barcelona, Manchester City... Alle Europese topteams tout court. “Hij is in twee dingen geïnteresseerd: doelpunten maken en titels winnen. Hij zal kiezen voor de club waar die twee zaken het best samen gaan. Ik ga echter niet liegen: als Barça of Real komt, is het moeilijk om nee te zeggen. Ook PSG staat op hun niveau, maar speelt wel in een mindere competitie. Man City probeert aan de absolute top te geraken, Juventus is er altijd geweest.”