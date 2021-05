Ex-model eist zo'n 65 miljoen euro van Cristiano Ronaldo voor zaak uit 2009

Er hangt Cristiano Ronaldo nog het een en ander boven het hoofd. Het voormalige Amerikaanse model, Kathryn Mayorga, eist immers nog een immense schadevergoeding van hem omdat hij zich seksueel zou vergrepen hebben aan haar.

In 2009 beschuldigde Mayorga Ronaldo van verkrachting, maar in 2019 werd hij daarvoor niet vervolgd omdat er te weinig bewijsmateriaal zou zijn voor de mogelijke verkrachting in Las Vegas. Mayorga kon toen geen duidelijke beschrijving geven en ook geen informatie over de plaats waar het zou gebeurd zijn.

Volgens The Mirror heeft Mayorga nu wel schadeclaims lopen voor zo'n 65 miljoen euro. Ze beweert dat ze toenertijd 325.000 euro kreeg om te zwijgen. Nu eist ze twintig miljoen euro vanwege geleden schade, nog eens ruim twintig miljoen euro voor nog te lijden pijn en schade in de toekomst en daarnaast zo'n twintig miljoen euro aan smartengeld. Dat staat gelijk met zo'n twee jaarsalarissen van Ronaldo.