Norwich keert terug naar de Premier League als kampioen in de Championship

Norwich wist al een tweetal weken geleden dat het terug promoveerde naar de Premier League, nu is ook bekend geraakt dat ze kampioen zijn in de Championship. Norwich won thuis tegen Reading en eerste achtervolger Watford, verloor hun wedstrijd.

De top twee van de Championship promoveert rechtstreeks naar de hoogste divisie in Engeland, de Premier League. Midden april raakte al bekend dat Norwich ging promoveren, een week later voegde Watford zich er bij. Alleen de kampioen was dus nog niet gekend, tot nu dan…

De kanaries wonnen hun wedstrijd vandaag thuis tegen Reading en Watford verloor van Brentford. Nu staat Norwich dus op acht punten van The Hornets met nog één speeldag te gaan. Dat wil zeggen dat de groen-gelen niet meer zijn in te halen, en dus kampioen zijn.