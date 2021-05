FC Barcelona doet wat het moet doen en haalt het na spannende wedstrijd van Valencia

Het blijft razend spannend in de Spaanse competitie. FC Barcelona moest vanavond winnen tegen Valencia om in het spoor te blijven van Atlético Madrid en de Catalanen zijn daar ook in geslaagd. Het werd 2-3 op het veld van Valencia.

Het zag er in het begin van de tweede helft echter niet goed uit voor FC Barcelona, want Valencia kwam op voorsprong via Gabriel Paulista. De Catalanen konden echter snel orde op zaken stellen via twee doelpunten van Messi en een doelpunt van Griezmann. In het absolute slot zorgde Soler nog even voor spanning met de 2-3, maar verder kwam Valencia niet meer. Door deze overwinning komt FC Barcelona opnieuw op gelijke hoogte van Real Madrid. Beide clubs volgen op twee punten van Atlético Madrid.