Ook in Rusland is de nieuwe kampioen bekend: FK Zenit Sint-Petersburg heeft titel binnen na vlotte overwinning tegen Lokomotiv Moskou

Vandaag kon FK Zenit Sint-Petersburg de titel veilig stellen in Rusland als ze punten konden pakken tegen Lokomotiv Moskou, de eerste achtervolger in het klassement. De opdracht werd geen probleem, want Zenit haalde het vlot met 6-1. Door deze overwinning heeft Zenit nu negen punten voorsprong op Lokomotiv Moskou. Met nog twee wedstrijden te gaan is het verschil dus niet meer te overbruggen. Het is de derde landstitel op rij voor FK Zenit Sint-Petersburg.