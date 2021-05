Thibaut Courtois maakt zijn dromen voor de komende maanden duidelijk: "Daarvan zal afhangen of ik mijn beste seizoen had"

Thibaut Courtois heeft de komende weken en maanden nog enkele ferme doelen op zijn lijstje staan.

Bij Real Madrid is hij een van de meest constante spelers tot op heden en daardoor ook de absolute sterkhouder aan het worden.

"Ik had nooit verwacht ooit bij Real te zullen keepen. Maar het is een mooi verhaal voor een speler die uit een klein Belgisch dorpje komt", aldus Courtois bij Téléfoot.

Mijn beste seizoen? Zal van de prijzen afhangen

"Of dit mijn beste seizoen tot op heden is? Dat zal van de prijzen afhangen die we aan het einde van het seizoen al dan niet pakken. Daarover gaat het nu eenmaal in het leven."

"Ik wil de Champions League winnen voor Real Madrid en ook een trofee pakken met de belgische nationale ploeg."