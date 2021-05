'Real Madrid schakelt na afketsen Super League over op plan B en wil op deze manier 250 miljoen euro ophalen'

Real Madrid zag met de Super League niet alleen een sportief project, maar vooral heel veel geld in rook opgaan. En dat op een moment dat de Spaanse grootmacht de centen broodnodig heeft. Plan B?

Florentino Perez is niet voor niets dé drijvende kracht achter de Super League. De voorzitter van De Koninklijke kon er een deal voor zijn eigen bouwbedrijf mee binnenhalen én liet Real Madrid ineens langs de kassa passeren. Dat kan u HIER nog eens nalezen.

Ondertussen is het duidelijk dat de Super League nooit het levenslicht zal zien. En dus moet Real Madrid overschakelen op plan B om de boekhouding niet té rood te laten kleuren. AS weet dat er maar liefst acht spelers te horen gekregen dat er geen plaats meer is voor hen.

250 miljoen euro

Het gaat om Marcelo, Raphaël Varane, Isco, Alvaro Odriozola, Mariano Diaz, Luka Jovic, Dani Ceballos en Gareth Bale. In totaal wil Real Madrid 250 miljoen euro ophalen. We zijn alvast benieuwd wie middenin de coronacrisis zo’n bedragen zal ophoesten.