Romelu Lukaku is zeer tevreden: "Het beste seizoen uit mijn carrière"

Het seizoen is nog niet helemaal voorbij, maar toch kan Romelu Lukaku al zeer tevreden terugblikken op de voorbije maanden. De Rode Duivel is sinds gisteren officieel kampioen met Inter.

Romelu Lukaku was dit jaar één van de smaakmakers bij Inter. Met 21 doelpunten en 9 assists in 33 wedstrijden heeft de Rode Duivel een groot aandeel in de titel van de Italiaanse topclub. Ook Lukaku zelf is zeer tevreden over zijn seizoen.

Hij vertelde het bij Sky Sport Italia. "Ik ben zeer gelukkig. Dit was het beste seizoen uit mijn carrière. Ik hoop zo verder te kunnen doen," legde de aanvaller uit. Lukaku gaf ook aan dat hij enorm trots is om een speler van Inter te zijn. Een transfer lijkt er dan ook niet meteen aan te komen (lees HIER meer).